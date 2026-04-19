Флорентіно Перес розглядає варіант із португальцем після можливого відходу Арбелоа.

Жозе Моурінью, який нині очолює Бенфіку, може знову стати головним тренером мадридського Реала вже цього літа. Такий варіант серйозно розглядає керівництво іспанського гранда.

За наявною інформацією, президент клубу Флорентіно Перес позитивно ставиться до ідеї повернення португальського фахівця. Очікується, що найближчим часом він проведе зустріч із нинішнім наставником команди Альваро Арбелоа, на якій повідомить про завершення співпраці після закінчення сезону.

Після цього мадридці можуть перейти до активної фази переговорів із Моурінью. Для тренера це стане можливістю вдруге очолити Реал — раніше він працював із командою з 2010 по 2013 рік, вигравши чемпіонат Іспанії, Кубок країни та Суперкубок.

Водночас у медіа нещодавно з’являлася інформація, що португалець також входить до числа кандидатів на посаду головного тренера англійського Ньюкасла.