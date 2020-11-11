Генрих Мхитарян не поможет своей национальной команде в Лиге наций.
Генрих Мхитарян, Getty Images
11 ноября 2020, 16:50
Лидер сборной Армении Генрих Мхитарян не примет участия в заключительных матчах группового раунда Лиги наций — сообщил официальный Твиттер федерации футбола.
Причина заключается в том, что в Роме сейчас наблюдается вспышка коронавируса, от которой пострадали Эдин Джеко, Лоренцо Пеллегрини, Давиде Сантон, Федерико Фасио и Мараш Кумбулла.
Сам Мхитарян здоров, но руководители армянского футбола решили не рисковать и не подвергать опасности остальных игроков, вызывая Генриха, находящегося в Риме на карантине.
К слову, так же поступили и итальянцы, не вызвав в сборную Брайана Кристанте и Джанлуку Манчини.
Сборная Армении занимает третье место в группе С2, на одно очко отставая от лидирующих Северной Македонии и Грузии. В оставшихся матчах Армения встретится с прямыми конкурентами: с Грузией (15 ноября) и Северной Македонией (18 ноября).