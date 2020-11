Лидер сборной Армении Генрих Мхитарян не примет участия в заключительных матчах группового раунда Лиги наций — сообщил официальный Твиттер федерации футбола.

Причина заключается в том, что в Роме сейчас наблюдается вспышка коронавируса, от которой пострадали Эдин Джеко, Лоренцо Пеллегрини, Давиде Сантон, Федерико Фасио и Мараш Кумбулла.

Сам Мхитарян здоров, но руководители армянского футбола решили не рисковать и не подвергать опасности остальных игроков, вызывая Генриха, находящегося в Риме на карантине.

Considering the increased speed of the Sars-CoV-2 infection disease and the protocol of @OfficialASRoma First team squad isolation after the confirmed case, Henrikh Mkhitaryan WILL NOT join Armenian NT for the upcoming 2 matches.#Armenia #Mkhitaryan #GEOARM #MKDARM #ArmenianNT pic.twitter.com/AHSe4b22re