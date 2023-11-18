Англієць задоволений нагородою і готовий продовжувати свій прогрес.
Джуд Беллінгем, Getty Images
18 листопада 2023, 16:35
Півзахисник збірної Англії та мадридського Реала Джуд Беллінгем прокоментував здобуття нагороди Golden Boy, яка щороку вручається найкращому молодому гравцю Європи.
"Хочу подякувати всім, хто за мене голосував. Я ціную всіх, хто був частиною моєї подорожі в Бірмінгемі, Боруссії Д та Реалі, а головне — членів моєї родини.
Тепер, коли я став переможцем Golden Boy, я хочу продовжувати розвивати свій потенціал і виграти ще багато всього", — наводить слова Беллінгема Madrid Zone.
У нинішньому сезоні Беллінгем провів 14 матчів за "вершкових" у всіх турнірах, у яких відзначився 13 голами та трьома результативними передачами.