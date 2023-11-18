Іспанія

Англієць задоволений нагородою і готовий продовжувати свій прогрес.

Півзахисник збірної Англії та мадридського Реала Джуд Беллінгем прокоментував здобуття нагороди Golden Boy, яка щороку вручається найкращому молодому гравцю Європи.

"Хочу подякувати всім, хто за мене голосував. Я ціную всіх, хто був частиною моєї подорожі в Бірмінгемі, Боруссії Д та Реалі, а головне — членів моєї родини.

Тепер, коли я став переможцем Golden Boy, я хочу продовжувати розвивати свій потенціал і виграти ще багато всього", — наводить слова Беллінгема Madrid Zone.

У нинішньому сезоні Беллінгем провів 14 матчів за "вершкових" у всіх турнірах, у яких відзначився 13 голами та трьома результативними передачами.