Іспанія

Бразильський вінгер мав вийти в основі, але був покараний за порушення дисципліни.

Іменитий бразильський вінгер Рафінья в останній момент був виключений зі стартового складу Барселони на матч 4-го туру Ла Ліги проти Валенсії. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Як стало відомо, Рафінья мав вийти в основі, однак головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік ухвалив жорстке рішення — виключити гравця через запізнення на передматчеву розминку. У стартовому складі бразильця замінив новачок команди Руні Барджі, для якого цей матч став дебютним у футболці "блаугранас".

Зустріч Барселона – Валенсія розпочалася о 22:00 за київським часом. Через реконструкцію Камп Ноу команда змушена проводити домашні матчі на стадіоні імені Йоханна Кройфа, який вміщує близько 6 тисяч глядачів.