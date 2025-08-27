Туреччина

Українець може замінити Ліваковича, який близький до переходу в АПЛ.

Український воротар Реала Андрій Лунін став трансферним пріоритетом для Фенербахче. Як повідомляють джерела, особисту зацікавленість у трансфері голкіпера виявив головний тренер турецького клубу Жозе Моуріньйо.

Наставник "канарок" розглядає Луніна як потенційну заміну для Домініка Ліваковича. Основний воротар збірної Хорватії незадоволений своїм становищем у команді, а керівництво Фенербахче — його нестабільною грою. За інформацією ЗМІ, нині ведуться переговори щодо оренди Ліваковича в англійський Ноттінгем Форест.

Фенербахче вже направив офіційний запит до Реала з проханням розглянути можливість трансферу Луніна. Водночас раніше повідомлялося, що українець сам не був зацікавлений у переїзді до Туреччини, бажаючи поборотися за місце в основі мадридського клубу.

У вересні минулого року Лунін продовжив контракт із Реалом до червня 2030-го. У сезоні 2024/25 він провів 14 матчів у всіх турнірах, шість з яких — на нуль, пропустивши 19 м’ячів. У новому сезоні (2025/26) українець поки що не вийшов на поле, залишаючись у запасі в обох стартових поєдинках.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий розглянути продаж Луніна в разі його бажання піти — сума трансферу може скласти 20–25 мільйонів євро.

На Андрія також претендували Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Атлетіко, Вільярреал та Астон Вілла. Крім того, інтерес до оренди українця проявляв Ньюкасл, але мадридці відхилили цю пропозицію.