Бразилець не отримує ігрової практики у складі "вершкових".
Ендрік, Getty Images
21 жовтня 2025, 19:58
Нападник мадридського Реала Ендрік у зимове трансферне вікно має залишити команду з Мадрида. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "вершкових" вже розпочало процес перемовин із зацікавленими сторонами щодо орендних угод.
Також наголошується, що сам 19-річний футболіст попросив Реал віддати його в оренду у пошуках ігрової практики, щоб він зміг потрапити до складу збірної Бразилії на чемпіонат світу 2026 року.
Нинішнього сезону Ендрік на полі не з'являвся.
