Іспанія

Бразилець не отримує ігрової практики у складі "вершкових".

Нападник мадридського Реала Ендрік у зимове трансферне вікно має залишити команду з Мадрида. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" вже розпочало процес перемовин із зацікавленими сторонами щодо орендних угод.

Також наголошується, що сам 19-річний футболіст попросив Реал віддати його в оренду у пошуках ігрової практики, щоб він зміг потрапити до складу збірної Бразилії на чемпіонат світу 2026 року.

Нинішнього сезону Ендрік на полі не з'являвся.

