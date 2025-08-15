Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів.

Сезон у Ла Лізі стартує вже цієї п'ятниці матчем Жирони проти Райо Вальєкано. Отже, пропонуємо вам дізнатись, кого експерти вважають фаворитом нового розіграшу.

Букмекери віддають перевагу в боротьбі за чемпіонський титул мадридському Реалу. Поставити на перемогу команди Хабі Алонсо можна з коефіцієнтом 1.75. Водночас шанси чинного чемпіона, Барселони, оцінили котируванням 2.05. Можливо, експерти невпевнені чи зможе Барселона зареєструвати нових гравців, а може вважають, що Хабі Алонсо зможе за місяці вибудувати команду, яка відбере у зіграних каталонців титул.

Топ-3 закриває Атлетіко з коефіцієнтом 8. Команда Дієго Сімеоне може стати темною конячкою сезону й є єдиним реальним учасником, який можете втрутитись в битву між Реалом та Барселоною. Ще дві команди отримали від букмекерів коефіцієнт 50 — це Вільярреал та Атлетік.

Інші претенденти на чемпіонство:

Бетіс, Реал Сосьєдад — 100

Жирона, Сельта, Валенсія, Севілья — 250

Всі інші — 500

Пишіть свої думки щодо наступного чемпіона Іспанії в коментарі.