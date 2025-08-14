Рейтинг букмекерів

Сезон в АПЛ ось-ось розпочнеться, а з нею й гонитва за званням кращого бомбардиру ліги. Деякі зірки АПЛ традиційно потрапили у список фаворитів, але є й ті, хто може здивувати.

Головним претендентом на нагороду за думкою букмекерів є Ерлінг Голанд — на таку подію пропонується коефіцієнт 2.2. Якщо ви вірите, що більше за інших заб'є Мохамед Салах, то можете поставити з котируванням 5.5. Замикає трійки Александер Ісак, який дуже хоче покинути Ньюкасл й потенційний трансфер до Ліверпуля може збільшити його шанси на нагороду. А поки що коефіцієнт — 7.0. Аналогічно оцінили шанси й іншого шведського нападника — Віктора Дьокереша, який приєднався до Арсеналу цього літа.

Далі йдуть новачок Челсі Жоан Педро та новачок Ліверпуля Юго Екітіке. На них пропонуються котирування 17.

Інші претенденти на нагороду:

Палмер — 20

Воткінс — 25

Соланке — 35

Кунья, Сака, Делап, Мармуш — 40

Мбеумо, Вуд, Гакпо, Матета, Вісса, Джексон — 50

Вірц — 60

Хаверц, Фоден, Езе, Фернандеш, Боуен — 70

Діліться своїми думками щодо переможця у званні за кращого бомбардира АПЛ в новому сезоні.