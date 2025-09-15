Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування на переможця турніру.

Довгоочікуваний сезон Ліги чемпіонів-2025/26 стартує незабаром – жеребкування вже позаду, а букмекери оцінили шанси фаворитів.

Головним фаворитом вважають Ліверпуль (коефіцієнт 6.5-7). Клуб витратив майже пів мільярда євро на трансфери, суттєво оновив склад і тепер хоче повернути собі статус найсильнішого в Європі. Поруч із мерсисайдцями – Барселона (7-7.5). Каталонці провели шикарний минулий сезон, виграли Ла Лігу і тепер прагнуть підняти над головою кубок, який не брали з 2015 року.

Успіх чинного чемпіона ПСЖ оцінений у 7.5. Завдання перед паризьким клубом зрозуміле – захистити титул. Але жереб виявився непростим, і вже на основному етапі доведеться зіграти проти серйозних суперників. Трохи позаду йде Арсенал (8), для якого ця Ліга чемпіонів – шанс нарешті виграти великий європейський трофей після довгих років очікувань.

Реал Мадрид з новим тренером Хабі Алонсо має котирування 9. “Вершковим” буде нелегко знову піднятись на вершину, але їхній досвід у вирішальних стадіях завжди робить команду небезпечним конкурентом. Такий самий коефіцієнт має і Манчестер Сіті (10). Команда Пепа Гвардіоли невдало розпочала сезон у Прем’єр-лізі, і тепер на неї чекає серйозне випробування в Європі.

Далі йдуть Баварія (13) та Челсі (13). Мюнхенці намагаються повернутися після нестабільних сезонів, тоді як лондонці після успіху на Клубному чемпіонаті світу хочуть довести, що це була не випадковість.

Далі йдуть Наполі (26), Інтер (26), Тоттенхем (26) та Атлетіко (34). У цих клубів помітно менше шансів на титул, але вони здатні створити гучні сенсації й серйозно вплинути на розклад у плей-оф.

Ліга чемпіонів обіцяє стати однією з найбільш непередбачуваних за останні роки: фаворити мають свої проблеми, а андердоги – амбіції. І саме це робить старт сезону таким інтригуючим.

