Пропонуємо вашій увазі котирування на переможця турніру.

Ліга Європи-2025/26 обіцяє бути не менш гарячою, ніж Ліга чемпіонів. Жеребкування подарувало кілька цікавих сюжетів, а букмекери вже виставили свої коефіцієнти.

Головним фаворитом вважають Астон Віллу (7). Унаї Емері — найкраще у світі вміє вигравати Лігу Європи й спробує зробити цей в черговий раз. Також високо оцінюють шанси Роми (10). Під керівництвом Джан П’єро Гасперіні, який виграв турнір з Аталантою, римляни хочуть підняти кубок над головою.

Поруч із ними – Бетіс (11). Андалусійці грали у фіналі Ліги конференцій і цього літа оформили повноцінне підписання Антоні. Клуб серйозно націлений зробити крок вперед і вперше виграти великий європейський трофей.

Не можна списувати з рахунків і Порту (11). Португальський гранд давно не відчував смаку європейської слави, тож команда прагне повернути собі місце серед переможців.

Ще одна цікава історія – Ноттінгем Форест (12). Англійський клуб провів блискучий минулий сезон у Прем’єр-лізі та міг навіть потрапити у Лігу чемпіонів. Схожий шлях будує й Болонья (11). Вінченцо Італьяно продовжує покращувати команду, і для неї цей турнір може стати новим етапом розвитку.

Окремої уваги заслуговує Ліон (15). Клуб міг опинитися у Лізі 2, але тепер перед французами відкрилася перспектива змагатися за європейський трофей. Історія повернення вже сама по собі робить їх однією з найбільш інтригуючих команд турніру.

Серед інших претендентів – Сельта (15), Лілль (21) та Штутгарт (23).

Пишіть ваші думки щодо того хто переможе в турнірі в коментарях.