Збірна України розпочинає свій шлях на Чемпіонат Світу-2026. У першому матчі команда Сергія Реброва зустрінеться із фаворитом групи — Францією. Разом із Favbet розбираємось, які шанси в України пробитися напряму на мундіаль чи хоча б потрапити в плей-оф.

Історія українських виступів на ЧС

Збірна України чотири рази грала на чемпіонаті Європи, а от на чемпіонаті світу лише раз — у 2006 році. Вихід у чвертьфінал того турніру досі вважається найвищим досягненням українського футболу.

Відтоді минуло майже 20 років, і жовто-сині щоразу зупинялись за крок до виходу на мунділь. Зазвичай Україна посідала друге місце в групі, але згодом вилітала в плей-оф.

Так було 5 разів:

1997 — Хорватія

2001 — Німеччина

2009 — Греція

2013 — Франція

2022 — Уельс

Новий формат ЧС-2026

Наступний чемпіонат буде першим, де замість 32 команд зіграє аж 48. Здавалось б, шанси вийти на турнір мають зрости, але Європа отримала лише 3 додаткові квоти Загалом від УЄФА на мундіалі будуть 16 команд.

Схема така: 12 переможців груп напряму вийдуть на чемпіонат світу, а ще 4 місця буде розіграно у міні-турнірі плей-оф серед других місць та кількох команд із Ліги Націй.

Група D: Франція поза конкуренцією, Україна бореться з Ісландією

Україна потрапила до групи D разом із Францією, Ісландією та Азербайджаном. Не дивно, що експерти Favbet вважають французів явними фаворитами квартету. Чинні віце-чемпіони світу мають у своєму складі Мбаппе, Дембеле, Дуе, Олісе та інших суперзірок європейського футболу. Коефіцієнт на їхню перемогу в групі — 1.15, тобто ймовірність більше 80%.

Своєю чергою, Україна — другий фаворит, але із великим відставанням від Франції. На перемогу України в групі коефіцієнт 7.5, тобто приблизно 12%. Хочеться вірити у дива, тим паче наша команда неодноразово грала успішно із французами: в 2021 двічі розійшлися миром — 1:1.

Але якщо бути реалістами, то скоріш за все Україну чекає боротьба за друге місце з Ісландією. В цьому протистоянні фаворитом виглядає вже наша команда: на те, що Україна потрапить у топ-2 Favbet дає коефіцієнт 1.35, а на Ісландію набагато більше — 3.3. Азербайджан може здивувати, але загалом вважається аутсайдером цього квартету.

Вирішальні матчі: без права на помилку

Як би там не було, турнір короткий — лише 6 матчів, — і кожна гра може стати вирішальною. Уже 5 вересня у Польщі команда Реброва перевірить свої амбіції проти Франції. А вже 9 вересня жовто-сині зіграють із Азербайджаном у гостях і там обов’язково треба брати 3 очки, без варіантів. Український футбол зараз переживає не кращі часи, але в національну команду ми будемо вірити до кінця. Зробити прогноз на найближчі матчі української збірної вже зараз можна на сайті Favbet та в додатках.

