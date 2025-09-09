Рейтинг букмекерів

Пропонуємо розглянути можливі сценарії з голами в матчі відбору ЧС-2026.

У рамках другого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірній України протистоятиме азербайджанська національна команда.

Азербайджан — Україна: цікаві варіанти ставок на поєдинок відбору ЧС-2026

Поєдинок відбудеться у вівторок, 9 вересня, на Республіканському стадіоні ім. Т. Бахрамова в Баку (Азербайджан). Початок — о 19:00 за київським часом.

За версією букмекерів, українець Артем Довбик має найбільші шанси на взяття воріт у сьогоднішньому протистоянні. Так, на гол у його виконанні можна поставити з коефіцієнтом 1.90, тоді як потенційний результативний удар азербайджанця Рената Дадашова оцінюється показником 4.00.

Коефіцієнтом 4.00 оцінена ймовірність оформлення дубля будь-яким гравцем.

Поставити на варіант "Автогол", можна з показником 7.50.

Гол у виконанні гравця, який вийде на заміну, представлено коефіцієнтом 2.60.

Слідкуйте за матчем Азербайджан — Україна на Football.ua.