Розповідаємо, хто є фаворитами.
Голанд та Мбаппе, getty images
16 вересня 2025, 14:03
Основний етап Ліги чемпіонів стартує вже сьогодні, а отже й розпочинається гонитва з званням найкращого бомбардира турніру. Зірки світового футболу мріють випередити один одного, а ми пропонуємо вашій увазі думку букмекерів з цього приводу.
Фаворитом вважається нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд. На його перемогу пропонується коефіцієнт 7. Його головним конкурентом буде Кіліан Мбаппе. Поставити на успіх французького форварда можна з котируванням 8. Замикає трійку лідерів страйкер Барселони Роберт Левандовські — на його бомбардирську звитягу пропонується показник 9.
Також букмекери високо оцінюють шанси Мохамеда Салаха (10) та Гаррі Кейна (11). А ось одні з головних тренерських саг цього літа, Віктор Йокерес та Александер Ісак, мають трошки нижчі шанси. На успіх форварда Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 15, а на нападника Ліверпуля — 13. Також поруч з ними Усман Дембеле, який наразі травмований, але майбутній власник золотого м'яча, котується високо — коефіцієнт 15.
Інші претенденти:
Юго Екітіке (Ліверпуль) — 17
Рафінья (Барселона) — 17
Ламін Ямал (Барселона) — 21
Коул Палмер (Челсі) — 26
Лаутаро Мартінес (Інтер) — 34
Вінісіус Жуніор (Реал) — 41
Пишіть в коментарі свої думки щодо того, хто стане найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів.