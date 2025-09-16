Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, хто є фаворитами.

Основний етап Ліги чемпіонів стартує вже сьогодні, а отже й розпочинається гонитва з званням найкращого бомбардира турніру. Зірки світового футболу мріють випередити один одного, а ми пропонуємо вашій увазі думку букмекерів з цього приводу.

Фаворитом вважається нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд. На його перемогу пропонується коефіцієнт 7. Його головним конкурентом буде Кіліан Мбаппе. Поставити на успіх французького форварда можна з котируванням 8. Замикає трійку лідерів страйкер Барселони Роберт Левандовські — на його бомбардирську звитягу пропонується показник 9.

Також букмекери високо оцінюють шанси Мохамеда Салаха (10) та Гаррі Кейна (11). А ось одні з головних тренерських саг цього літа, Віктор Йокерес та Александер Ісак, мають трошки нижчі шанси. На успіх форварда Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 15, а на нападника Ліверпуля — 13. Також поруч з ними Усман Дембеле, який наразі травмований, але майбутній власник золотого м'яча, котується високо — коефіцієнт 15.

Інші претенденти:

Юго Екітіке (Ліверпуль) — 17

Рафінья (Барселона) — 17

Ламін Ямал (Барселона) — 21

Коул Палмер (Челсі) — 26

Лаутаро Мартінес (Інтер) — 34

Вінісіус Жуніор (Реал) — 41

Пишіть в коментарі свої думки щодо того, хто стане найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів.