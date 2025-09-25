Рейтинг букмекерів

На кого роблять ставку букмекери.

Тільки но вручили Золотий м'яч за попередній сезон, як уже розпочалися дискусії про те, хто ж його отримає наступної осені.

Мабуть, нічого дивного немає в тому, що серед фаворитів ми бачимо ім'я вінгера Барселони Ламіна Ямаля, який посів друге місце в голосуванні за ЗМ-2025.

Його головним фаворитом називають форварда Реала Кіліана Мбаппе, а нинішній володар нагороди Усман Дембеле йде третім.

Приблизно однаковими називають шанси на нагороду цілої когорти гравців: Вінісіус, Майкл Олісе, Рафіня, Гаррі Кейн, Ерлінг Голанд, Мо Салах, Джуд Беллінгем, Вітінья, Родрі, Педрі і навіть Ліонель Мессі. На кожного з них коефіцієнти британських контор не перевищують 20.

Дещо меншими називають шанси 100-мільйонних новачків Ліверпуля — Флоріана Вірца та Александера Ісака. Коефіцієнт 33 пропонують на англійських зірок Букайо Сака та Коула Палмера, юну зіроньку Дезіре Дуе та ... на Кріштіану Роналду.