Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках п'ятого туру італійської Серії А-2025/26 Мілан прийматиме Наполі.

Поєдинок відбудеться в неділю, 28 вересня, на Стадіо Джузеппе Меацца в Мілані, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Массіміліано Аллегрі. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2.38, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 3.25. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Наполі в одному з таймів", представлений показником 2.05.

Коефіцієнтом 2.90 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Крістіана Пулішича, тоді як потенційний гол Расмуса Гойлунна — 3.20.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.82.

Слідкуйте за матчем Мілан — Наполі на Football.ua.