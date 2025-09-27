Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Мілан — Наполі, Getty Images
27 вересня 2025, 18:51
У рамках п'ятого туру італійської Серії А-2025/26 Мілан прийматиме Наполі.
Поєдинок відбудеться в неділю, 28 вересня, на Стадіо Джузеппе Меацца в Мілані, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Массіміліано Аллегрі. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2.38, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 3.25. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.20.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Наполі в одному з таймів", представлений показником 2.05.
Коефіцієнтом 2.90 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Крістіана Пулішича, тоді як потенційний гол Расмуса Гойлунна — 3.20.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.82.
Слідкуйте за матчем Мілан — Наполі на Football.ua.