Правий захисник Динамо цікавить Антальяспор.

Один із захисників київського Динамо може продовжити кар’єру в Туреччині. Згідно з інформацією від турецького порталу Fanatik, Антальяспор зацікавлений у підсиленні оборони правим захисником Динамо Олександром Караваєвим і планує підписати його взимку.

Клуб із Суперліги хоче потрапити до єврокубків у наступному сезоні, тому готовий витратити на гравців для цього. Контракт Караваєва з Динамо діє до кінця червня 2026 року, що робить можливим його перехід на правах вільного агента влітку.

Караваєв уже має досвід гри в Туреччині — у сезоні 2016/17 він грав на правах оренди в Фенербахче, провівши 6 матчів у всіх турнірах, забив один гол і зробив асист.

У сезоні 2025/26 Караваєв зіграв 8 матчів за Динамо в усіх турнірах, відзначився одним голом і однією гольовою передачею. Його Transfermarkt вартість оцінюється приблизно в 1,2 млн євро.