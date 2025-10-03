Ліга Європи

Наставник Роми оцінив гру українця та відсутність Фергюсона в поєдинку Ліги Європи проти Лілля.

Рома зазнала домашньої поразки від Лілля з рахунком 0:1 у другому турі групового етапу Ліги Європи. Головним епізодом зустрічі стали три нереалізовані пенальті — двічі не забив Артем Довбик і одного разу Матіас Суле.

Після гри головний тренер римлян Джан П’єро Гасперіні прокоментував дії своїх форвардів:

"Якби Довбик забив, ми б, можливо, говорили про повернення. Довбик добре увійшов у глибину, Фергюсон молодий і довго не грав. Йому ще потрібно навчитися швидко стартувати, йому не вистачає трохи сили. Можливо, йому просто потрібно більше часу", — вважає тренер.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома — Лілль.