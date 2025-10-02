Ліга Європи

Джан П'єро Гасперіні вирішив зробити ставку на інших виконавців в атаці "вовків".

Сьогодні, 2 жовтня, відбудеться матч другого туру основного етапу Ліги Європи, в якому Рома на своєму полі прийме Лілль.

Головний тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні вирішив зробити ставку на інших виконавців в атаці "вовків", а не довірити місце у складі українському форварду Артему Довбику, який залишився на лаві запасних.

Рома: Свілар — Н'Діка, Ермосо, Челік — Цимікас, Пеллегріні, Крістанте, Ель-Айнауї, Веслі Фофана — Суле, Фергюсон.

Цього сезону Довбик провів п'ять матчів, у яких відзначився одним голом.

Матч Рома — Лілль розпочнеться о 19:45 за Києвом.