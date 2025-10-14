Туреччина

Клуб готовий "пожертвувати" Джоном Дураном заради Бензема.

Колишній форвард мадридського Реала Карім Бензема, який нині грає за Аль-Іттіхад, привернув увагу турецького гранда Фенербахче, повідомляє Fotomaç.

За даними джерела, стамбульці намагатимуться переконати 37-річного нападника приєднатися до команди. Щоб реалізувати цей трансфер, клуб готовий "пожертвувати" Джоном Дураном, який не виправдав очікувань.

У поточному сезоні Бензема провів чотири матчі в усіх турнірах, відзначившись трьома голами. Його чинний контракт із саудівським клубом спливає наступного літа, що робить перехід можливим.

Ця угода може стати сенсацією для Фенербахче, адже досвід Бензема, володара Золотого м’яча-2022, додасть сили атаці, особливо після невдалого старту сезону.

Раніше повідомлялося, що Тедеско залишиться тренером Фенербахче до зими.