Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У четвер, 30 листопада, Гент на своєму полі прийме Зорю у рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій.

За версією букмекерів, Гент – фаворит зустрічі: перемога бельгійської команди оцінюється коефіцієнтом 1.23, а української – 13.50.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 7.10.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що Зорі під силу забити на виїзді. Але луганський клуб і пропустить. Тому варіант "Обидві заб'ють" з коефіцієнтом 2.22.

Також ризикнемо припустити, що пенальті у грі не буде. На таку подію коефіцієнт 1.42.

Пропонуємо поставити на гол Гуго Кейперса. Коефіцієнт на це 1.55.

Матч Гент — Зоря відбудеться сьогодні о 19:45 за київським часом.