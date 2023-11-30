Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
ФОТО ФК ЗОРЯ ЛУГАНСЬК
30 листопада 2023, 11:57
У четвер, 30 листопада, Гент на своєму полі прийме Зорю у рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій.
За версією букмекерів, Гент – фаворит зустрічі: перемога бельгійської команди оцінюється коефіцієнтом 1.23, а української – 13.50.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 7.10.
Тож на що ставити?
Ми вважаємо, що Зорі під силу забити на виїзді. Але луганський клуб і пропустить. Тому варіант "Обидві заб'ють" з коефіцієнтом 2.22.
Також ризикнемо припустити, що пенальті у грі не буде. На таку подію коефіцієнт 1.42.
Пропонуємо поставити на гол Гуго Кейперса. Коефіцієнт на це 1.55.
Матч Гент — Зоря відбудеться сьогодні о 19:45 за київським часом.