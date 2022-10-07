Ліга Європи

Крім них на нагороду претендують Гакпо та Канга.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу Ліги Європи за підсумками третього туру групового етапу.

Претенденти на звання найкращого голу тижня у Лізі Європи:

- гол Коді Гакпо (ПСВ) у ворота Цюріха (5:1);

- гол Антоні Марсьяля (МЮ) у ворота Омонії (3:2);

- гол Давіда Сілви (Реал Сосьєдад) у ворота Шерифа (2:0);

- гол Геулора Канги (Црвена Звезда) у ворота Ференцвароша (4:1).

Проголосувати за автора найкращого голу тижня у Лізі Європи можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше стали відомі кандидати на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.