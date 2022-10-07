Крім них на нагороду претендують Гакпо та Канга.
Антоні Марсьяль, Getty Images
07 жовтня 2022, 10:58
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу Ліги Європи за підсумками третього туру групового етапу.
Претенденти на звання найкращого голу тижня у Лізі Європи:
- гол Коді Гакпо (ПСВ) у ворота Цюріха (5:1);
- гол Антоні Марсьяля (МЮ) у ворота Омонії (3:2);
- гол Давіда Сілви (Реал Сосьєдад) у ворота Шерифа (2:0);
- гол Геулора Канги (Црвена Звезда) у ворота Ференцвароша (4:1).
Проголосувати за автора найкращого голу тижня у Лізі Європи можна на офіційному сайті УЄФА.
Раніше стали відомі кандидати на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.