УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу Ліги Європи за підсумками третього туру групового етапу.

Претенденти на звання найкращого голу тижня у Лізі Європи:

- гол Коді Гакпо (ПСВ) у ворота Цюріха (5:1);

- гол Антоні Марсьяля (МЮ) у ворота Омонії (3:2);

- гол Давіда Сілви (Реал Сосьєдад) у ворота Шерифа (2:0);

- гол Геулора Канги (Црвена Звезда) у ворота Ференцвароша (4:1).

Four top goals to choose from! A, B, C or D? ⚽️🤷@Heineken | #UELGOTW | #UEL