Ліга Європи

Наставник ізраїльського клубу поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Головний тренер ізраїльського Маккабі Тель-Авів Жарко Лазетич прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти київського Динамо (0:1).

"Насамперед я хотів би побажати Динамо якнайшвидше повернутися до нормального режиму і знову проводити домашні матчі на своєму полі. Кажу цього від щирого серця.

Що ж стосується наших нереалізованих моментів, то я б хотів зараз акцентувати не на цьому, а на тому, що гра в нашому виконанні була такою, якою ми її запланували. А швидко пропущений гол став для нас стимулом грати краще: наша гра стала гострішою, урівноваженішою.

Дуже раді, що змогли вийти в основний етап Ліги Європи, будемо там боротися із сильними командами і прагнути й там теж показувати хорошу гру.

Я все це розумію, але нам доводиться миритися з тією реальністю, яка зараз є: ми, як і Динамо, змушені грати на чужих полях. Бажаю нам повернутися на свої місця, тому що, перш за все, ми граємо для своїх уболівальників.

Хоч би що там було, ми на будь-якому полі прагнемо показувати свою гру. І поки що нинішня ситуація на якість нашої гри не вплинула: ми показуємо той футбол, який хочемо показувати", — наводить слова Лазетича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Маккабі Тель-Авів.