Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Після завершення кваліфікації єврокубків для київського Динамо залишається говорити лише мовою фактів. Ліга чемпіонів виявилась недосяжною для команди Олександра Шовковського. Ліга Європи — також. А от у Лізі конференцій "біло-сині" таки зіграють, хоча забронювали собі там місце ще після другого раунду відбору до головного турніру Старого Світу. Тиждень тому після фіаско в Бачці-Тополі ми очікували побачити реакцію від столичного колективу, тож цю перемогу можна вважати такою. Виявляється, що ізраїльський Маккабі Тель-Авів Динамо таки може обіграти.

Хоча коли головний тренер після гри каже, що все було вирішено в першій грі, то виникає слушне питання — а відколи відставання за рахунком у два м’ячі в нас стало прірвою? Чи матч-відповідь також треба було грати в меншості? Дістались Ліги конференцій — от і весь здобуток.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Арені Люблін (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Руслан Нещерет — 5,0. Сезон для воротаря Динамо починався з більш-менш стабільної гри без критичних помилок. Але останнім часом чи не в кожній грі є момент, коли Нещерета є, за що покритикувати. Цього разу приводів для цього було, можливо, навіть забагато, бо фіксувати м’ячі з першої спроби після ударів суперників, наприклад, голкіпер Динамо почав лише в заключні хвилин 20 гри. А до цього постійно виникали проблеми з першим дотиком. І кілька помилок у грі ногами — до купи.

Олександр Караваєв — 6,0. Це був уже більш упевнений виступ правого захисника Динамо, аніж ми бачили тиждень. І навіть гольовий момент у Караваєва був, нехай і після офсайду у Буяльського, який одразу не побачили арбітри.

Крістіан Біловар (6,0) — Тарас Михавко (6,5) — 6,0. На рахунку Михавка, як мінімум, один чистий порятунок власної команди від пропущеного гола, коли довелось грудьми зупиняти удар суперника на лінії воріт наприкінці першого тайму. Біловар тим часом цього разу встигав підчищати й точно за його грою не було помітно таких огріхів, як було тиждень тому.

Владислав Дубінчак — 6,5. Лівий захисник Динамо був заряджений на боротьбу, що також могло стати причиною проблем для команди десь наприкінці першого тайму через черговий жорсткий підкат, але обійшлось. Проте ця зарядженість та сконцентрованість дозволяли Дубінчаку грати в більш активній позиції по відношенню до суперників і за рахунок цього вигравати боротьбу та створювати небезпеку для чужих воріт.

Олександр Піхальонок — 6,5. Свою результативну дію у вигляді асисту на Герреро центральний півзахисник Динамо таки знайшов у цій грі. Шкода, що на цьому перелік дійсно корисних рухів у атаці від Піхальонка себе вичерпав.

Микола Михайленко — 6,0. До опорника Динамо почали виникати питання рівно в той момент, коли з тіні почав виходити Дор Перец. Це сталось ближче до завершення першого тайму, тоді як до цього дії Михайленка в зоні перед штрафним були цілком якісними.

Віталій Буяльський — 6,5. Шовковський, можливо, і планував у цьому сезоні поступово заміщувати капітана в стартовому складі за рахунок більш молодих виконавців, але наразі ця опція видається просто безальтернативною. Із Буяльським на поле Динамо просто грає в більш інтелектуальний футбол попереду, що позначається на результаті. Але певний спад, у порівнянні з чемпіонським сезоном, помітний і у Віталія зрештою.

Андрій Ярмоленко — 5,0. Ніяковий виступ ветерана та легенди київського Динамо, дії якого легко передбачали суперники.

Едуардо Герреро — 7,0. Владислава Ваната в київському Динамо вже немає — це зрозуміло. Тож панамський нападник тепер став основним форвардом "біло-синіх". І вже на п’ятій хвилині зустрічі свою "нападницьку" роботу Герреро виконав бездоганно, що дало команді хоча б можливість сподіватись на порятунок. Після цього одразу у форварда виник і другий момент, але з гострого кута не вдалось бути настільки ж летальним. Але загалом перший виступ у епосі "після Ваната" для Герреро був переконливим.

Назар Волошин — 6,0. Значний обсяг бігової роботи — це те, що відрізняє флангового нападника Динамо в кожній грі. І було б дивно цього не побачити й у цьому матчі. Але до ефективності цих забігів усе одно залишаються питання, бо якихось цікавих дій на завершення Волошин при цьому не пропонував узагалі. Дійшло до того, що Назару залишалось лише шукати момент для того, аби впасти в чужому штрафному в пошуках пенальті. Трохи не те, на що очікували від цього гравця.

Денис Попов — вочевидь, Шовковський був і сам не задоволений тим фактом, що довелось використовувати центрального захисника на тлі травми в цій грі. Бо це обернулось не просто на чергове пошкодження, а й на черговий прояв невпевненої гри Попова на позиції з появи на полі на заміну. Як було й тиждень тому.

Владислав Кабаєв — 5,0. Лівий вінгер Динамо перебуває в кондиції від самого початку сезону, тож і в цьому матчі ми не очікували від нього побачити якогось прориву. І воно так і сталось — Кабаєв вийшов на заміну на 62 хвилині, і що далі? Потрапив до протоколу.

Матвій Пономаренко — чергова поява форварда Динамо на заміну, і черговий випадок, коли говорити про якісь яскраві моменти в його виконанні не доводиться взагалі. Герреро, поки що, може не перейматись стосовно свого місця в стартовому складі після відходу Ваната.

Володимир Бражко, Микола Шапаренко — опорник Динамо виходив вимушено на позицію центрального захисника через травму Попова на останні хвилини — це зрозуміло. А от із Шапаренком історія видалась насправді не дуже гарною. Як можна було проґавити браслет на своїй руці під час підготовки заміни впродовж понад п’яти хвилин — велике питання. Але не лише до самого гравця. Там же біля нього й купа технічного персоналу перебуває. У підсумку змарнували можливість своєчасно додати швидкості команді в атаці. І самому футболісту репутацію зіпсували.

