Ліга Європи

Вінченцо Італьяно проходить лікування через запалення легенів.

Італійський клуб Болонья повідомив про госпіталізацію головного тренера Вінченцо Італьяно.

"Вчора Вінченцо Італьяно був госпіталізований до клініки Сант-Орсола-Мальпігі у відділення пульмонології через запалення легенів, імовірно бактеріального походження (не пов’язане з COVID-19). У зв’язку з цим йому призначили спеціальний курс антибіотиків. Тренер залишиться в лікарні приблизно на п’ять днів. Нині стан здоров’я поступово поліпшується", — йдеться в офіційному повідомленні клубу.

Нагадаємо, 23 жовтня о 19:45 Болонья проведе матч Ліги Європи проти ФКСБ. Через стан здоров’я Італьяно існує ймовірність, що він пропустить цю гру.