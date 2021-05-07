Украина

На заключительный тур чемпионата определили арбитров.

На этой неделе будет сыгран заключительный, 26-й тур украинской Премьер-лиги.

Руководство УПЛ определило арбитров, которые будут работать в рамках 26-го тура. Поединки пройдут 9-го мая.

Отдельно отметим, что на поединке Львов – Олимпик будет работать Анастасия Романюк из Ивано-Франковска, которая ранее в УПЛ не работала главным рефери.

Романюк — арбитр категории FIFA с 2015 года. 14 ноября 2020 впервые в истории исполняла обязанности четвертого арбитра в составе украинской женской бригады арбитров на матчи мужских сборных Сан-Марино — Гибралтар в рамках Лиги наций.

14:00. Мариуполь – Десна. Николай Балакин (Киевская область), арбитр VAR – Сергей Бойко.

14:00. Минай – Ворскла. Виталий Романов (Днепр), арбитр VAR – Денис Шурман.

14:00. Колос – Динамо. Александр Омельченко (Славянск)

14:00. Заря – Александрия. Александр Соловьян (Киев)

17:00. Шахтер – Ингулец. Дмитрий Панчишин (Харьков)

17:00. Днепр-1 – Рух. Геннадий Серпутько (Одесса)

17:00. Львов – Олимпик. Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

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