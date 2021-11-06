Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи УПЛ.

Черноморец в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Украины сыграет во Львове против Руха.

Черноморец — Рух

Суббота, 6 ноября, 19:30. Стадион Арена Львов, Львов. Главный арбитр встречи — Дмитрий Панчишин. Трансляция — на телеканале Футбол 2.

Черноморец подходит к данному матчу в довольно бедственном положении, но, кажется, команда, находится на пути к улучшениям. Перед туром у одесситов восемь набранных баллов и пятнадцатая строчка турнирной таблицы. В двух последних матчах подопечные Мороза сыграли вничью — против ПФК Львов и крепкой Ворсклы.

Молодежь, которую одесситы арендовали у Динамо Киев, постепенно окрепла и уже приносит куда больше пользы. С точки зрения борьбы за сохранение прописки, у одесситов отставание от одиннадцатого Колоса составляет всего лишь три балла, а потому все шансы спастись есть. И первый шаг вполне можно сделать против Руха.

Подопечные Леонида Кучука пережили вспышку коронавируса и вернулись если не сильнее, то просто очень крепкой командой. Рух уверенно обыграл Мариуполь, а затем поделил очки с Минаем — 2:2 и Александрией — 0:0. По игре команды вопросов нет — рисунок виден, механизм слажен. Иногда только не хватает мастерства.

По кубковому матчу против Зари и игре чемпионата против Александрии заметно, что Рух вполне может добывать победы, если ему будет сопутствовать чуть больше удачи. Команды дважды встречались в своей истории — на поле одесситов была зафиксировано результативная ничья со счетом 2:2, а на поле Руха — победа хозяева со счетом 2:0.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Смирный — Кузик