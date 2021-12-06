Украина

Куратор подготовки судей прокомментировал возможность внедрения нового опыта.

Куратор подготовки украинских арбитров Никола Риццоли высказался о возможности брать у арбитров послематчевые комментарии.

Специалист считает, что сейчас это невозможно, однако допускает такую возможность в будущем.

"В каждой лиге требуют одно и то же — послематчевые комментарии судей. Везде один и тот же ответ — отрицательный. Может, когда-то это изменится, но сейчас такие правила в мире.

В Италии уже попробовали и продержались всего неделю. Но я допускаю такую возможность в будущем", — сказал Риццоли в интервью программе Великий футбол.

В ноябре УАФ назначила Николу Риццоли куратором ВАР в Украине, а также ответственным за подготовку судей.

Ранее о назначении итальянца высказался глава судейского корпуса Лучано Лучи.