Найбільша увага світу зараз прикута до України, яка переживає черговий виток агресії, тому поступово довкола нашої країни починають у спільній позиції збиратися провідні держави.

До цього союзу приєдналася Ірландія, що можна зрозуміти із офіційної заяви футбольноі асоціації країни (FAI).

“ФАІ повністю та беззаперечно пидтримує Українську асоціацію футболу та підтверджує, що ірландські команди не гратимуть з російськими на будь якому рівні до особливого повідомлення”.

“На ознаку підтримки України, національний стадіон AVIVA буде підсвічений в кольорах українського прапора”.

The FAI has offered its full and unequivocal support to Ukraine’s FA and confirmed that no Irish team will play against Russia at any level until further notice



In a show of solidarity, @AVIVAStadium will be lit up in the colours of the Ukrainian flag at 7pm tonight pic.twitter.com/qqL90yDdIY