Плеймейкер Шахтаря може змінити клуб цього літа.

Бенфіка зробила офіційну пропозицію щодо трансферу атакуючого півзахисника збірної України та донецького Шахтаря Георгія Судакова.

Як повідомляє CNN Portugal, португальський клуб протягом останніх кількох годин надіслав "гірникам" пропозицію від 25 до 27 мільйонів євро.

Донецький Шахтар оцінив 22-річного хавбека приблизно у 30 мільйонів євро, але Бенфіка намагається знизити суму угоди. Попри це, переговори між сторонами тривають.

Судаков став головною ціллю лісабонців після невдалих спроб підписати Тьяго Альмаду, Жоау Фелікса та Мохамеда Амура.

Вихованець Шахтаря дебютував за головну команду у 2020 році, а вже зараз має 29 матчів у складі національної збірної України. Раніше повідомлялося, що Георгій Судаков повідомив керівництво "гірників" про бажання піти.