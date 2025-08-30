Україна

Серйозний конкурент для українця.

Грецький Олімпіакос знаходиться за крок від підписання нападника міланського Інтера Мегді Таремі. Про це повідомляє італійський інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сума угоди складатиме 2,5 мільйони євро. Наразі між клубами йдуть активні перемовини, задля швидкого закриття переходу до закриття трансферного ринку.

Зазначається, що 33-річний іранець вже домовився з "легендами" щодо умов особистого контракту.

Мегді Таремі перейшов до Інтера влітку 2024-го року з Порту на правах вільного агента. З того часу він відіграв за "нерадзуррі" 43 матчі, забив три голи та віддав дев'ять результативних передач.

Нагадаємо, що в складі Оліміпіакоса наразі вже є два центрфорварда — українець Роман Яремчук та марокканець Аюб Ель Каабі.

Раніше повідомлялося, що Роман Яремчук розпочав тренування в загальній групі Олімпіакоса після вимушеної паузи.