Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 4 вересня 2025 року.

Завершилася 1289 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Низка європейських лідерів зібралася в Парижі на зустріч "коаліції охочих" та обговорення гарантій безпеки для України. За її підсумками президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн погодилися надіслати військовий контингент в Україну або підтримати його для безпеки на морі та в небі.

- Ексочільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі змінили запобіжний захід: тепер протягом 5 днів вона мусить сплатити заставу розміром 20 мільйонів гривень., а не сидіти під вартою.

- Компанія Fire Point, яка виробляє українську крилату ракету "Фламінго", анонсувала розробку балістичних ракет FP-7 з дальністю до 200 кілометрів та FP-9 з дальністю до 855 кілометрів.

- У селі на Волині сталася стрілянина під час конфлікту з ТЦК

У ВАКС заявили, що їхню суддю біля дому підстерегли псевдожурналісти й випитували деталі справи.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Від початку цієї доби відбулося 129 бойових зіткнень.

Сьогодні окупанти завдали двох ракетних та 53 авіаційних ударів, застосували три ракети, скинули 80 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1931 дрон-камікадзе та здійснили 3427 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбивали чотири атаки росіян. Від початку доби противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 30 керованих авіабомб та здійснив 175 артилерійських обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупиняли чотири атаки ворога в районі населеного пункту Вовчанськ, три боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки. Дотепер точиться одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямках Нового Миру, Шандриголового. Вісім бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 17 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя, Дронівки, Сіверська й Виїмки. Ще шість боєзіткнень тривають.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано п’ять бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в бік Бондарного та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. Три бойових зіткнення тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 144 окупанта, із них 92 – безповоротно. Також знищено танк, 30 БпЛА, 15 одиниць автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та пошкоджено чотири артилерійські системи, один пункт управління БпЛА, п’ять одиниць автомобільної техніки противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів атакував в районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Воскресенка, Маліївка, Темирівка та Ольгівське. Шість бойових зіткнень продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Білогір’я. Наступальних дій на напрямку не проводив.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Кам’янського. Авіаційного удару зазнав Степногірськ.

На Придніпровському напрямку противник зробив дві марні спроби прорвати оборону наших захисників. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Козацьке.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 39 окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують противника.

Спілкування з медіа Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона

Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми — сила! Слава Україні!