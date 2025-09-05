Україна

Владислава орендував Чорноморець, тоді як Дмитрія підписала Олександрія.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про відхід двох молодих гравців.

Так, правий вінгер Дмитрій Кремчанін перебрався до Олександрії. За даними порталу transfermarkt, 20-річний українець змінив клубну прописку на правах вільного агента й підписав розрахований до кінця червня 2027 року контракт із "поліграфами".

У сезоні-2024/25 Кремчанін відзначився 23-ма голами (найкращий бомбардир) і десятьма асистами в 27-ми матчах чемпіонату України U-19. У п'яти поєдинках Юнацької ліги УЄФА Дмитрій записав на свій рахунок один результативний удар і три гольові передачі.

Центрального нападника Владислава Герича орендував Чорноморець. "Моряків" 19-річний українець представлятиме до кінця червня 2026 року, тоді як його контракт зі столичним клубом втрачає чинність роком пізніше.

На рахунку Герича 13 голів і п'ять асистів у 23-х матчах чемпіонату України U-19 у сезоні-2024/25.

Раніше Динамо Київ також відпустило Кирила Пашка до чемпіонату Польщі.