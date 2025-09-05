Владислава орендував Чорноморець, тоді як Дмитрія підписала Олександрія.
Дмитрій Кремчанін, fcdynamo.com
05 вересня 2025, 15:15
Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про відхід двох молодих гравців.
Так, правий вінгер Дмитрій Кремчанін перебрався до Олександрії. За даними порталу transfermarkt, 20-річний українець змінив клубну прописку на правах вільного агента й підписав розрахований до кінця червня 2027 року контракт із "поліграфами".
У сезоні-2024/25 Кремчанін відзначився 23-ма голами (найкращий бомбардир) і десятьма асистами в 27-ми матчах чемпіонату України U-19. У п'яти поєдинках Юнацької ліги УЄФА Дмитрій записав на свій рахунок один результативний удар і три гольові передачі.
Центрального нападника Владислава Герича орендував Чорноморець. "Моряків" 19-річний українець представлятиме до кінця червня 2026 року, тоді як його контракт зі столичним клубом втрачає чинність роком пізніше.
На рахунку Герича 13 голів і п'ять асистів у 23-х матчах чемпіонату України U-19 у сезоні-2024/25.
Раніше Динамо Київ також відпустило Кирила Пашка до чемпіонату Польщі.