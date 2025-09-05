Україна

23-річний ганець гратиме за новачка УПЛ до кінця сезону.

Новачок УПЛ Кудрівка продовжує підсилювати склад перед стартом сезону-2025/26. Як повідомила пресслужба Металіста 1925, харківський клуб віддав нападника Раймонда Овусу в оренду до кінця сезону.

Деталі угоди, зокрема наявність права викупу, не розголошуються.

23-річний форвард провів першу частину минулого сезону в Металісті 1925 — зіграв 12 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист. У другій половині кампанії він виступав в оренді за австрійський Горн, де відзначився 5 голами в 9 поєдинках.