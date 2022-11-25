Дуже багато "0:0" за два неповних тури.
Катарські фанати, Getty Images
25 листопада 2022, 23:30
Шостий ігровий день на чемпіонату світу-2022 вже закінчився поєдинком між Англією та США.
Команди, на жаль для вболівальників, голів так і не забивали. Це вже п'ята нульова нічия на цьому мундіалі.
До цього в протистояннях: Данія — Туніс, Мексика — Польща, Марокко — Хорватія, Уругвай — Корея також рахунок не був відкритий.
Тому можна зробити висновок, що ЧС-2022 вже один з найгірших за результатами в історії мундіалів.
До цього лише на одному чемпіонаті світу було більше нульових нічиїх — у 2010 році у ПАР. Мундіалю у Катарі до повторення цього антирекорду лише один матч.