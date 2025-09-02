Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вінгер "біло-синіх" поділився своїми думками після виклику до збірної України.

Вінгер київського Динамо Назар Волошин прокоментував свій виклик до збірної України напередодні матчів відбірного циклу ЧС-2026.

"Про виклик до збірної мені сказав адміністратор моєї команди, але я відразу не повірив. Повірив лише тоді, коли інформація з'явилася в Instagram. Коли я дізнався про це, поруч був батько. Він був дуже задоволений. Це для мене максимальний бал за важливістю в кар'єрі. Кожен футболіст мріє потрапити в національну збірну. Поки що я не надто хвилююся. Спокійний і маю надію, що так буде й надалі.

Перехід із футболу молодіжних збірних на рівень дорослих команд буде для мене великим поштовхом у кар'єрі. Для мене це дуже важливо.

Хоча Франція й найсильніший суперник у нашій групі, у мене немає страху перед нею. Найгрізнішим нашим опонентом серед французів я вважаю Кіліана Мбаппе.

Хотів би під час цього виклику дебютувати у збірній. Готовий грати під будь-яким номером", — наводить слова Волошина прес-служба УАФ.

Раніше повідомлялося, що Лунін пропустить матчі відбору ЧС-2026, його замінить Бущан.