Легенда чорногорців раніше виконував роль асистента хорватського спеціаліста.

Офіційний сайт Футбольної асоціації Чорногорії (FSCG) оголосив про зміни в тренерському штабі головної національної команди країни.

Керівництво FSCG вирішило попрощатися з Робертом Просинечки, призначеним головним тренером збірної Чорногорії у лютому 2024 року. Під керівництвом 56-річного хорвата чорногорці провели 16 матчів (5В, 1Н, 10П; 14:25).

Замінить його перший в історії збірної Чорногорії капітан і вже колишній асистент Просинечки Мірко Вучинич. У березні 2007 року нині 41-річний спеціаліст став автором дебютного для чорногорської національної команди гола.

Вучинич провів 46 матчів (2007-2017) за збірну Чорногорії, в яких відзначився 17-ма результативними ударами й шістьма гольовими передачами. На клубному рівні Мірко найбільше запам'ятався виступами за Ювентус і Рому. Сім разів (2006-2008, 2010-2013) колишнього центрфорварда було визнано найкращим гравцем року в Чорногорії.

У FSCG зазначили, що Вучинич очолюватиме чорногорську національну команду щонайменше до кінця 2025 року. Попереду в збірної Чорногорії матчі проти Фарерських островів (В, 09.10), Гібралтару (В, 14.11) і Хорватії (Д, 17.11) у рамках відбору ЧС-2026, а також контрольний поєдинок із Ліхтенштейном (Д, 13.10).