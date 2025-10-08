Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Досвідченого захисника збірної Аргентини було видалено в матчі відбору проти Еквадору.

Центральний захисник збірної Аргентини Ніколас Отаменді не зіграє у першому матчі команди на майбутньому чемпіонаті світу-2026 у Північній Америці.

Рішення про дискваліфікацію гравця ухвалив Дисциплінарний комітет ФІФА. Причиною стала пряма червона карка, яку 37-річний футболіст отримав у матчі відбору на мундіаль проти збірної Еквадору, що відбувся 10 вересня. Аргентина програла ту гру з рахунком 0:1.

Як повідомляє L’Équipe, комітет визначив міру покарання у вигляді однієї гри дискваліфікації. Це означає, що Отаменді пропустить наступний офіційний матч своєї національної команди, яким стане саме стартовий поєдинок групового етапу світової першості.

Таким чином, у збірної Аргентини, яка захищатиме статус чемпіона світу, в теорії мало побільшати шансів на успішний старт майбутнього мундіалю.