Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Український фулбек висловився про майбутні ігри відбору до ЧС-2026.

Національна збірна України продовжує підготовку до двох матчів відбору до чемпіонату світу-2026 — проти Ісландії та Азербайджану.

Український лівий захисник Евертона Віталій Миколенко поділився очікуваннями від прийдешніх по

"Є фаворит – це Франція. Це і так зрозуміло. І три команди. З Азербайджаном ми зіграли 1:1 на виїзді і зараз ці 4 матчі – в кожному нам потрібно вигравати. Ісландія і Азербайджан – це матчі з конкурентами за друге місце, які ми маємо вигравати. Тільки так.

Завжди відчувається тиск – чи то в клубі, чи то у збірній. У збірній, напевно, ще більше, тому що не так багато часу на підготовку. Кожен приїздить у різному стані, багато травм у нас зараз. Ти відчуваєш тиск завжди у збірній. Коли ти граєш товариські матчі, він менший, але він є, тому що тобі потрібно показувати хороший футбол і вигравати матчі. А коли ти граєш матчі відбору, від яких залежить подальше майбутнє, вихід на чемпіонат світу чи Європи, то, звісно, це великий тиск. Ти граєш за свою країну та робиш все від себе можливе. Деколи не виходить, це життя.

Що хотів би сказати українським вболівальникам? Терпіння, терпіння. Не буду казати, що підтримуйте нас, ви повинні нас підтримувати. Хтось підтримує, хтось не хоче підтримувати. Хтось виливає багато критики на нас – це нормально. Навіть правильно. Після деяких матчів ми заслуговуємо на це. Хочу побажати терпіння і якщо можуть, то нехай вболівають за нас", – сказав Миколенко для ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч проти Ісландії відбудеться 10 жовтня у Рейк’явіку. Гра проти Азербайджану запланована на 13 жовтня у Кракові.