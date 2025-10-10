Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Казахи здобули домашню перемогу.

В рамках групового етапу відбіркового турніру чемпіонату світу-2026 збірна Казахстану приймала національну команду Ліхтенштейну.

Підопічні Талгата Байсуфінова здобули впевнену перемогу із рахунком 4:0.

На 26-й хвилині нападник збірної Казахстану Галімжан Кенжебек відкрив рахунок у матчі. Вже за дві хвилини півзахисник Бактієр Зайнутдінов подвоїв перевагу своєї команди. По перерві Кенжебек оформив дубль, а крапку у матчі поставив захисник Казахстану Алібек Касим.

Після цього матчу збірна Казахстану посідає четверте місце в групі J з шістьма очками. Ліхтенштейн розташовується на п'ятій сходинці, не набравши жодного балу.

Казахстан — Ліхтенштейн 4:0

Голи: Кенжебек 26, 59, Зайнутдінов 28, Касим 81.