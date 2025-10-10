Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хорвати незадоволені нічийним результатом.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич висловився після нічийного результату з Чехією (0:0) в рамках відбіркового етапу чемпіонату світу-2026. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Напередодні я говорив, що ця гра не буде схожа на попередню (у червні Хорватія розгромила Чехію із рахунком 5:1 – прим.). Адже щоб обійти нас, чехам були потрібні три очки. Треба розуміти, що Чехія сильна команда.

Ми билися весь матч, але нічиї для нас недостатньо. Ми впоралися як змогли, але цього було мало для перемоги.

100-й матч на чолі збірної Хорватії? Це дуже багато для мене значить, я дуже щасливий і хочу подякувати нашій федерації за те, що наступний матч ми проведемо в моєму рідному місті Вараждин. Сподіваюся, візьмемо три очки проти Гібралтару і зробимо наступний великий крок у бік чемпіонату світу.

Коли починав тут свій шлях, навіть не замислювався, що дійду до такої позначки. Але так вже склалося, і я дуже пишаюся нашою командою. За останні вісім років ми проробили неймовірну роботу. Три комплекти медалей, вихід на два чемпіонати світу", – сказав Далич.

Зазначимо, що збірна Хорватії під керівництвом Златко Далича стала срібним призером ЧС-2018, бронзовим призером ЧС-2022 і посіла друге місце в Лізі націй-2023.