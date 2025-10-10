Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Поєдинок проти Ісландії у відборі до ЧС-2026 став для центрбека Шахтаря ювілейним.

Національні збірні Ісландії та України зійшлися у Рейк'явіку в очному протистоянні у рамках третього туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

У стартовому складі "синьо-жовтих" в цьому матчі вийшов центральний захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко.

Для 29-річного оборонця гра проти Ісландії стала 80-ю в міжнародній кар'єрі за головну команду країни.

За час своєї гри за збірну України Микола Матвієнко не забивав голів, віддав один асист та заробив шість попереджень. Його дебют датований 24 березня 2017 року.