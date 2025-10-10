Франція — Азербайджан 3:0
Голи: Мбаппе (45+2), Рабьо (69), Товен (84)

Франція зміцнює лідерство у групі, де виступає збірна України.

Німеччина — Люксембург 4:0
Голи: Раум (12), Кімміх (21, пен., 50), Гнабрі (48)

Вилучення: Карлсон, 20 (Люксембург)

Бельгія — Північна Македонія 0:0

Швеція — Швейцарія 0:2
Голи: Джака (65, пен.), Манзамбі (90+4)

Північна Ірландія — Словаччина 2:0
Голи: Грошовські (18, автогол), Х'юм (81)

Косово — Словенія 0:0