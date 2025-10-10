До вашої уваги результати матчів відбору на чемпіонат світу-2026 за 10 вересня.
Франція - Азербайджан, Getty Images
10 жовтня 2025, 23:58
Франція — Азербайджан 3:0
Голи: Мбаппе (45+2), Рабьо (69), Товен (84)
Франція зміцнює лідерство у групі, де виступає збірна України.
Німеччина — Люксембург 4:0
Голи: Раум (12), Кімміх (21, пен., 50), Гнабрі (48)
Вилучення: Карлсон, 20 (Люксембург)
Бельгія — Північна Македонія 0:0
Швеція — Швейцарія 0:2
Голи: Джака (65, пен.), Манзамбі (90+4)
Північна Ірландія — Словаччина 2:0
Голи: Грошовські (18, автогол), Х'юм (81)
Косово — Словенія 0:0