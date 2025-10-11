Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Бельгійці не подужали македонців.

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія висловився після невдалого результату в матчі з Північною Македонією (0:0) у відборі до чемпіонату світу-2026. Цитує французького фахівця RTBF.

"Я очікував саме такої гри, але, з іншого боку, це дійсно слабкий результат. Ми зробили все можливе для перемоги. Нам трохи не вистачило майстерності, ми недостатньо точно діяли у завершальній стадії. Ми завдали 25 ударів, повністю домінували.

Північна Македонія була під водою в першому таймі, в другому вони змінили свою схему. Ми могли б грати без воротаря, Тібо Куртуа нічого не довелося робити в цьому матчі.

Ми добре діяли в пресингу і швидко повертали м'яч після втрат, і при цьому знову не пропустили. Потрібно було забивати — саме цього і не вистачило. Результат не відображає хід гри", — заявив Гарсія.

Наразі Бельгія посідає друге місце в групі J, відстаючи від лідируючої Північної Македонії на один пункти, але маючи одну гру в запасі.