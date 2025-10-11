Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Розгромна перемога німців.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився після перемоги над національною командою Люксембургу (4:0) в рамках відбору до чемпіонату світу-2026. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Не все було ідеально, але багато чого ми зробили правильно. Бажання, безумовно, було, хоча ми могли забити більше.

Суперник сидів глибоко, а після вилучення – ще глибше. Коли граєш проти команди, яка так глибоко сидить в обороні, наявність переваги у кількості гравців на полі не має значення.

У підсумку ми заслужили перемогу, яка була дуже потрібна. Ми добре пресингували і швидко повертали м'яч. Не завжди легко створювати моменти, коли всі гравці суперника знаходяться в своєму штрафному майданчику", – сказав Нагельсманн.

Наразі збірна Німеччини ділить перше місце у групі A з Північною Ірландією та Словаччиною, які також мають шість очок в активі.