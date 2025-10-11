Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2026, що відбувся 10 жовтня 2025 року.

Збірна Німеччини без особливих зусиль здобула другу перемогу у відборі до чемпіонату світу-2026, розгромивши Люксембург на домашній арені в Мюнхені.

Уже на 12-й хвилині Давід Раум відкрив рахунок ефектним ударом зі штрафного, після чого господарі повністю захопили ініціативу.

На 20-й хвилині Карлсон збив суперника у власному штрафному — арбітр після перегляду VAR призначив пенальті та вилучив захисника гостей. Йозуа Кімміх реалізував вирок, а Люксембург залишився вдесятьох, фактично втративши шанси на порятунок.

Після перерви Бундестім продовжив домінування. Серж Гнабрі довів рахунок до 3:0, а вже через дві хвилини Кімміх оформив дубль. У заключній частині зустрічі господарі просто насолоджувались грою, демонструючи клас і впевненість у кожному дотику до м’яча. Люксембург, виснажений та деморалізований, лише оборонявся.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Німеччина - Люксембург в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

Німеччина — Люксембург 4:0

Голи: Раум, 12, Кімміх, 21 (пен.), 50 , Гнабрі, 48

Німеччина: Бауманн — Кімміх, Та, Шлоттербек(Антон, 46), Раум — Горецка, Павлович — Гнабрі, Вірц, Адеємі(Баку, 61) — Вольтемаде(Буркгардт, 61).

Люксембург: Моріс — Янс, Махмутович, Корац, Карлсон — Олесен, Мартінс Перейра — де Соуза, Баррейро, Бонерт(Вейга, 46) — Дардарі.

Попередження: Штрассер, Мартінс Перейра

Вилучення: Карлсон, 20