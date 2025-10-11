Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Впевнена заява іспанського фахівця.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився своїми думками напередодні матчу з національною командою Грузії в рамках відбору до чемпіонату світу-2026. Його слова наводить Marca.

"Ямаль? Мені нема чого сказати, давайте поговоримо про Грузію. Я вже сказав все, що хотів. Здається, ми говоримо про щось інше, а не про гру з Грузією, в якій ми граємо за кваліфікацію на чемпіонат світу.

Ми повинні викластися на всі сто, щоб мати шанс на перемогу. Я вже сказав все, що потрібно. Ми — команда, незалежно від того, хто за нас грає. У мене немає конфлікту ні з Фліком, ні з Барселоною. Я зовсім не відчував себе самотнім. Я завжди відчував підтримку. Я дуже щасливий і ціную це.

Я все ще думаю так само, я переконаний, що Іспанія — фаворит майбутнього чемпіонату світу. Мої гравці — найкращі. Рівень конкуренції високий у всьому світі, але у нас найкращі виконавці. Як тільки ми пройдемо відбір, ми будемо думати про чемпіонат світу, нам доведеться боротися за перемогу. Футбол — дуже складна гра, і виграти щось дуже складно.

Одне з ключових слів — баланс. Це дуже допомагає мені. Не потрібно думати, що ти найкращий, коли виграєш, і найгірший, коли програєш. Я прошу їх викладатися на повну. Для мене не існує такого поняття, як невдача, тому що, якщо ти викладаєшся на повну, неможливо просити більшого.

Моя совість завжди чиста, я знаю, що суперник теж може нас перемогти. Я не з тих, хто роздає поради, я просто ділюся своїм досвідом. Критика існує, і я сприймаю її природно і трохи відсторонююся, щоб вона мене не ранила, і я дуже щасливий. Я приймаю рішення вільно, і коли я помиляюся, я роблю це сам і не дозволяю собі бути під впливом когось іншого", — заявив де ла Фуенте.

Матч між збірними Іспанії та Грузії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.