Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Грузини готуються до важкого матчу.

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньйоль висловився напередодні матчу з національною командою Іспанії в рамках відбору до чемпіонату світу-2026. Цитує французького фахівця Marca.

"Ми знаємо, що Іспанія буде першою в групі, вона отримає прямий вихід на чемпіонат світу. Втім, ми не можемо розставляти пріоритети між матчами. Для нас важливі всі. Ми не можемо концентруватися на одному більше, ніж на іншому.

У всіх все добре. У Хвічі теж. Ми були на зв'язку з його клубом. Зіграє він чи ні, як завжди в таких випадках, буде залежати від лікарів.

Ми хочемо потрапити на чемпіонат світу, написати ще одну величну сторінку грузинського футболу, але розуміємо, що це вкрай важке завдання. Я вірю в своїх футболістів, раніше вони вже доводили, що неможливе можливе", — заявив Саньйоль.

Матч між збірними Іспанії та Грузії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.