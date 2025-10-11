Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Іспанія та Грузія.
Іраклі Азарові, Getty Images
11 жовтня 2025, 21:08
Збірні Іспанії та Грузії в Ельче зіграють у третьому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026.
Луїс де ла Фуенте залучив до стартового складу Кубарсі до центру оборони, тоді як Ферран та Піно розташуються на флангах атаки.
Віллі Саньйоль, у свою чергу, використав Кашію та Гоглічідзе в центрі захисту, тоді як Двалі та Мікаутадзе зіграють у нападі.
Іспанія: Сімон — Порро, Ле Норман, Кубарсі, Кукурелья — Меріно, Субіменді, Педрі — Торрес, Оярсабаль, Піно.
Запасні: Рая, Реміро, де Фрутос, Вівіан, А. Гарсія, Іглесіас, Родрігес, Льоренте, Барріос, Баена, Грімальдо, Агехова.
Запасні: Кереселідзе, Гугешашвілі, Зівзівадзе, Гуліашвілі, Давіташвілі, Лобжанідзе, Квернадзе, Азарові, Мамучашвілі, Цитаїшвілі, Гагнідзе, Гелашвілі.
Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Кашія, Гоглічідзе, Гочолеішвілі — Кітеішвілі, Меквабішвілі, Кочорашвілі — Двалі, Мікаутадзе, Кварацхелія.
Гра Іспанія — Грузія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.