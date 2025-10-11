Холанд оформив хет-трик і став лідером бомбардирської гонки.
Норвегія – Ізраїль, getty images
11 жовтня 2025, 21:05
11 жовтня у рамках третього туру європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2026 відбулися кілька матчів, серед яких — поєдинки груп F та I.
Угорці приймали Вірменію на "Пушкаш Арені" в Будапешті. У першому таймі глядачі не побачили голів, проте на 56-й хвилині рахунок відкрив форвард господарів Даніель Лукач, реалізувавши вихід один на один.
У доданий арбітром час Філіп Грубер закріпив перевагу Угорщини, встановивши фінальний рахунок — 2:0. Збірна Угорщини зберігає високі шанси на вихід із групи, продовжуючи демонструвати стабільну гру.
Угорщина – Вірменія – 2:0
Голи: Лукач, 56, Грубер, 90+4
У ще одному матчі дня Норвегія розгромила Ізраїль із рахунком 5:0. Герой поєдинку — Ерлінг Холанд, який оформив хет-трик, хоча на початку матчу двічі не зміг реалізувати пенальті в одному епізоді — воротар ізраїльтян відбив обидва удари після перегравання.
Ще два голи ізраїльська команда забила у власні ворота — автоголи на рахунку Анану Халайлі та Ідана Нахміаса.
Це вже шоста перемога Норвегії у відборі. Команда має 18 очок і різницю м’ячів 29:3. Ерлінг Холанд наразі лідирує у бомбардирській гонці європейської кваліфікації — на його рахунку 12 голів та два асисти.
Норвегія – Ізраїль – 5:0
Голи: Холанд, 27, 63, 72, Халайлі, 18 (аг), Нахміас, 28 (аг).