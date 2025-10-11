Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Холанд оформив хет-трик і став лідером бомбардирської гонки.

11 жовтня у рамках третього туру європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2026 відбулися кілька матчів, серед яких — поєдинки груп F та I.

Угорці приймали Вірменію на "Пушкаш Арені" в Будапешті. У першому таймі глядачі не побачили голів, проте на 56-й хвилині рахунок відкрив форвард господарів Даніель Лукач, реалізувавши вихід один на один.

У доданий арбітром час Філіп Грубер закріпив перевагу Угорщини, встановивши фінальний рахунок — 2:0. Збірна Угорщини зберігає високі шанси на вихід із групи, продовжуючи демонструвати стабільну гру.

Угорщина – Вірменія – 2:0

Голи: Лукач, 56, Грубер, 90+4

У ще одному матчі дня Норвегія розгромила Ізраїль із рахунком 5:0. Герой поєдинку — Ерлінг Холанд, який оформив хет-трик, хоча на початку матчу двічі не зміг реалізувати пенальті в одному епізоді — воротар ізраїльтян відбив обидва удари після перегравання.

Ще два голи ізраїльська команда забила у власні ворота — автоголи на рахунку Анану Халайлі та Ідана Нахміаса.

Це вже шоста перемога Норвегії у відборі. Команда має 18 очок і різницю м’ячів 29:3. Ерлінг Холанд наразі лідирує у бомбардирській гонці європейської кваліфікації — на його рахунку 12 голів та два асисти.

Норвегія – Ізраїль – 5:0

Голи: Холанд, 27, 63, 72, Халайлі, 18 (аг), Нахміас, 28 (аг).