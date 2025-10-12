Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Господарі на власному полі не змогли зупинити яскравий штурм гостей.

У матчі третього туру кваліфікації ЧС‑2026 до групи E Туреччина гостювала у Софії, зустрівшись із Болгарією. Поєдинок на стадіоні Vasil Levski вийшов видовищним — турки здобули вражаючу перемогу з рахунком 6:1.

Поєдинок розпочався з гойдалок: Туреччина відкрила рахунок завдяки комбінації за участі Арди Гюлера, але вже через дві хвилини болгарський нападник Десподов прострілив з правого флангу, а Кирилов перехопив і вдало завершив — рахунок 1:1.

Другий тайм став для господарів справжнім кошмаром. На 49-й хвилині Віктор Попов у боротьбі з Їлдизом перекинув власного голкіпера — автогол, і Туреччина вийшла вперед. Далі пішов справжній перевод: на 51-й та 56-й хвилинах Їлдиз забив два голи, оформивши дубль, а Челік на 65-й довів рахунок до 5:1. Ще один гол додався у компенсований час — автором став Кахведжі. Гюлер відзначився двома результативними передачами у цьому поєдинку.

Завдяки цій перемозі Туреччина обійшла Грузію в таблиці групи E та відірвалася на три очки. Лідером залишається Іспанія з максимумом — три перемоги у трьох турах.

Болгарія – Туреччина 1:6

Голи: Десподов 13 — Гюлер 11, Попов (авт) 49, Їлдиз, 51, 56, Челік, 65, Кахведжі, 90+4.